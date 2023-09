Cinquième édition réussie pour le Défi vélo Pierre Daigle

La cinquième édition du Défi vélo Pierre Daigle a eu lieu le 9 septembre dernier sous la présidence d’honneur de Jean-François Labonté. Au-delà de 80 cyclistes ont pris part à cet événement, en affrontant les différents circuits tels le défi des familles de 10 km, le défi des rangs de 43 km et enfin le défi des montagnes de 65 km.

Cette cinquième édition a permis de recueillir des revenus nets au montant approximatif de 18 000 $. Les bénéfices seront répartis entre l’Association des traumatisés crâniens des Deux-Rives pour un montant de 2700 $ et la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet pour un montant de 15 300 $.

La Fondation va affecter la totalité de ce montant pour des besoins en santé et services sociaux dans L’Islet-Sud. Les équipements acquis l’ont été pour le CLSC de Saint-Pamphile et pour la réalisation d’un mur d’escalade à l’école de Saint-Joseph de Saint-Pamphile.

Deux vélos de montagne ont été attribués aux participants grâce à une commandite d’Ambulances L’Islet-Sud et de Tibo Bicyk. Les gagnants sont Alexandre Bourgault de Saint-Pamphile et Sylvain Bourgault de Saint-Adalbert.

De plus, durant la journée, une conférence ayant pour titre Accompagnement en soins de fin de vie a été présentée par Nathalie Gauvin (infirmière) et Marie-Claude Bois (travailleuse sociale) du CLSC de Saint-Pamphile.

Les membres du comité tiennent à remercier chaleureusement les différents commanditaires qui, pour une cinquième année, ont maintenu leur soutien financier, notamment les Ambulances L’Islet-Sud, la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres, Gestion Ghislain Bélanger, Transports Régi et d’autres commanditaires. Le succès de cette journée est aussi le fait des nombreux bénévoles présents et des cyclistes participants.

Rappelons que le Défi vélo Pierre Daigle est une initiative de la Ville de Saint-Pamphile afin de rendre hommage à cet homme d’affaires pamphilien très impliqué dans sa communauté au chapitre des sports et des loisirs.

Source : Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet