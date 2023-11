Circuit sénior KRTB : Les Seigneurs et l’Impérial s’imposent

Les Seigneurs de La Pocatière ont repris le chemin de la victoire lors de leur première partie à domicile de la saison en défaisant le Frontalier/Construction Unic du Trans par la marque de 6 à 3.

L’équipe de La Pocatière a pu compter sur l’apport offensif de deux de ses attaquants, Loic St-Laurent (2 buts et 2 passes) ainsi que de Jacob Grandmaison (1 but et 2 passes).

La victoire va au dossier de Samuel Sirois qui signe ici sa première de la saison. Ce dernier a fait face à 35 lancers. Une bonne foule de 527 spectateurs étaient présents pour cette première partie. L’Impérial de Saint-Pascal a finalement entamé sa saison face aux Panthères du Haut-Madawaska.

La formation pascalienne l’a emporté à domicile par la marque de 4 à 1. L’équipe hôte a largement dominé l’équipe du Haut-Madawaska au niveau des tirs au but avec 53 lancers comparativement à 12.

La victoire va au dossier du gardien de l’Impérial Nathan Pelletier qui a eu une soirée peu occupée avec 12 lancers dirigés vers lui. Les Seigneurs de La Pocatière seront en congé lors de la prochaine fin de semaine alors que le Frontalier/Construction Unic du Transcontiental recevra l’Impérial de Saint-Pascal le samedi 11 novembre à compter de 20 h.

Source : Circuit sénior KRTB