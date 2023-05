Club de golf St-Pacôme : Retour des ateliers « Le golf simplifié »

À la suite du succès remporté lors des deux dernières saisons, le Club de golf St-Pacôme offre de nouveau ses ateliers de groupe.

Soucieuse de faire découvrir le golf aux familles, aux jeunes et moins jeunes, une nouvelle équipe propose une approche renouvelée : le golf simplifié.

Ces ateliers seront donnés à la Zone de pratiques multicibles à partir du 17 juin 2023, à raison d’une fois par semaine, pour une durée de six semaines consécutives.

Il s’agit d’une activité de groupe — maximum de huit personnes par heure. Les balles sont fournies — prêt de bâtons gratuit, selon la disponibilité. Un aide-mémoire sera remis à chaque participant.

Priorité donnée aux familles, ainsi qu’aux jeunes filles et garçons, pour les sessions du samedi. Les plages horaires sont le samedi de 9 h à midi et les lundis et mardis de 18 h à 20 h.

À noter que l’activité est gratuite pour les enfants de 16 ans et moins. Il est maintenant possible de vous inscrire à l’atelier du Club de golf St-Pacôme.

Source : Club de Golf St-Pacôme