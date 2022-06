Collaboration dans l’accompagnement et les services aux entreprises

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) dont la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) fait partie, et le Réseau des SADC et CAE (Sociétés d’aide au développement des collectivités et Centres d’aide aux entreprises) ont annoncé le renforcement de leur collaboration dans le déploiement d’une offre de services aux entreprises québécoises, soit le Programme canadien d’adoption du numérique (PCAN) et consolident ainsi leur caractère incontournable en matière d’accompagnement et de services aux entreprises.