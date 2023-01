Colloque de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent : Christian Bégin animera le souper soirée

Tourisme Bas-Saint-Laurent invite ses membres et partenaires à s’inscrire sans plus tarder au colloque annuel de l’industrie touristique qui se déroulera le mercredi 1er février 2023 à l’Hôtel Rimouski, sous le thème « De l’idée à l’action ».

En après-midi, des conférences inspirantes ainsi qu’un panel d’échanges et de discussions seront présentés. Le souper soirée « Découvertes du Bas-Saint-Laurent » sera animé par M. Christian Bégin, comédien, auteur et animateur bien connu et co-propriétaire de l’épicerie fine Le Jardin du Bedeau à Kamouraska. Lors de cette soirée, un hommage sera rendu à M. Jean-Pierre Rioux, ex-maire de Trois-Pistoles dont l’implication dans le secteur touristique a été marquante au cours de sa carrière. Lors d’un cocktail à 17 h, l’équipe de Tourisme Bas-Saint-Laurent dévoilera en primeur le tout nouveau Webzine « À la BSL ». Tout au long du souper soirée, de bons coups seront présentés afin de mettre en lumière les initiatives porteuses dans le secteur du tourisme. Dès le cocktail, le menu concocté par le restaurant La Brigade 225 de l’Hôtel Rimouski en mettra plein la vue et les papilles avec en vedette, une diversité de succulents produits d’entreprises et de producteurs de la région, notamment : le Domaine Acer, l’Érablière La Goudrelle, La Jardinière, Le Château Blanc, Fromagerie Le Détour, Fumerie de l’Est, Racine et Cie, Vignoble Carpinteri, Océans de saveurs, Distillerie du St. Laurent, Herbes salées du Bas-du-Fleuve. Plusieurs autres produits alcoolisés de la région seront également offerts au bar. Voyez le menu en détail sur la page du colloque : www.atrbsl.ca.

La programmation complète est disponible sur le site https://atrbsl.ca/2022/11/11/colloque-de-lindustrie-touristique/

Source : Tourisme Bas-Saint-Laurent