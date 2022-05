Communauté 2SLGBTQIA+ : Encore plus de membres et d’activités pour Diversité KRTB

Il s’est dit agréablement surpris de l’effervescence de Diversité KRTB et de la motivation des membres à participer. « Après deux années de pandémie, on prévoit enfin plus de rencontres, on veut plus se voir. Le but est que chacun puisse prendre sa place », ajoute-t-il.

Lors de la journée internationale de lutte à l’homophobie et la transphobie le mardi 17 mai, Diversité KRTB était du nombre pour la levée du drapeau. « On s’est senti attendu, autant par les employés de la ville que les commerçants chez qui on a distribué des affiches promotionnelles. Les gens s’empressaient de répondre à nos demandes avec beaucoup d’enthousiasme. On sent vraiment que la région a envie de voir et de célébrer les personnes de la diversité sexuelle et de genre, c’est beau à voir », a indiqué pour sa part Marie-Claude Joannis, cofondatrice de Diversité KRTB.