La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Desjardins invitent les tout-petits et leurs parents au spectacle Dans mon baluchon, le dimanche 26 mars à 10 h. Cette pièce cible un public entre trois et six ans.

La pièce est inspirée du livre L’opéra de la Lune de Jacques Prévert. Michel-la-Lune est un petit garçon unique, comique, magique. Un matin, il se réveille doucement sous le regard brillant et coquin de La Luna, sa grande amie qui l’a entendu ronfler. Dans une fable un brin musicale, les deux amis voyagent dans leur imaginaire qui les mènera à nettoyer la lune, à enfiler un tutu rouge, à jouer du piano-pouce et à chanter de l’opéra sans « madame qui chante fort », se racontant tantôt des souvenirs touchants, tantôt des blagues rigolotes.

Dans mon baluchon, c’est un conte tout en paillettes, un spectacle construit pour être le premier contact des enfants avec le théâtre. En douceur, ça respire. Ça installe. Ça invite. Ce spectacle marionnettique et fantaisiste aborde avec douceur et humour les thèmes de la solitude, de l’imaginaire et de la différence. On a tous en soi les outils nécessaires pour ne jamais s’ennuyer.

On prépare son baluchon et on part en voyage vers la lune. Les billets sont disponibles au salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : Salle André-Gagnon