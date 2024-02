De bonnes nouvelles pour les 65 ans de la CCKL

Le Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet est l’événement le plus important de 2024 et la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) en a profité pour faire plusieurs annonces, entre autres, des chiffres record concernant les ventes de ses certificats d’achat régional et la création de la Bourse Jeunes entrepreneurs de la CCKL. Ces annonces surviennent alors que la CCKL fêtera ses 65 ans en 2024.

Concernant les certificats d’achat régional, la CCKL soulignait en 2023 leurs 20 ans d’existence. Pour l’occasion, la CCKL espérait atteindre le demi-million de ventes de ces derniers dans la région. Cet objectif a non seulement été atteint, mais aussi largement dépassé avec des ventes de 538 886 $ depuis 2003, soit près de 40 000 $ au-dessus de l’objectif.

Un autre record a aussi été atteint au niveau des ventes en une seule année. Avec des ventes atteignant 108 450 $, seulement pour 2023, il s’agit de la plus grosse année depuis la création des certificats.

Bourse Jeunes entrepreneurs

L’an passé, la CCKL a remis tous les pourboires de son vestiaire au projet Face aux Dragons. Cette année, la CCKL a décidé de créer la Bourse Jeunes entrepreneurs de la CCKL et d’y allouer les pourboires du vestiaire de cette année. Devant le fait qu’il y a de moins en moins de jeunes qui souhaitent devenir entrepreneur et qu’il est aussi difficile de rester en affaires, cette initiative prend tout son sens.

La CCKL annonce que les membres présents au Gala Reconnaissance ont été très généreux, élevant la première mise de fonds à 556 $. En plus des pourboires de la soirée, la CCKL va s’assurer de trouver des façons de faire augmenter les fonds par le biais de ses partenaires en développement économique qui seront invités à y contribuer. Lors du prochain Gala Reconnaissance, l’identité du jeune entrepreneur qui recevra la première Bourse Jeunes entrepreneurs de la CCKL sera dévoilée.

Événement écoresponsable

La CCKL souhaitait aussi faire du Gala Reconnaissance un événement écoresponsable. Des mesures ont été mises en place, entre autres, pour compenser l’émission des GES engendrée par les déplacements vers le lieu de l’événement. Grâce à la collaboration de l’organisme Arbre-Évolution, situé à L’Islet, et à la suite du calcul de ces déplacements, c’est une dizaine d’arbres qui seront plantés dans le cadre du Programme de reboisement social. La CCKL est très fière de faire sa part en ce sens et espère que son initiative en inspirera d’autres.

Pour donner suite à une décision unanime du conseil d’administration, le Gala Reconnaissance de la CCKL reviendra aux deux ans, soit en 2026, afin de laisser le milieu respirer, offrir du temps à d’autres entreprises de développer des projets et de permettre à de jeunes entreprises de voir le jour. Cependant, la 26e édition de la dégustation Vins & formages de la CCKL sera de retour en janvier 2025.

Source : Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet