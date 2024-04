De l’aide pour des organismes communautaires

L’équipe de bénévoles de la Saint-Vincent de Paul de Montmagny a remis un total de 25 000$ à cinq organismes, afin de les aider à poursuivre leur mission.

L’Arc-en-Ciel (soutien pour les proches aidants de personne handicapée), le Havre des femmes (femmes victimes de violence conjugale), la Maison d’Hélène (maison de soins palliatifs), la Résidence Marcelle-Malette (RPA) et le Trait d’Union (résidence pour personnes handicapées), ont reçu 5000 $ chacun.

De plus, pour aider les deux banques alimentaires de notre région, soit le Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny et la Maison de Secours la Frontière, la Saint Vincent de Paul leur accordera 1000$/mois chacun, pour un total de 24 000$. Trois types de mercis doivent être exprimés pour avoir atteint un tel succès:

Premièrement, merci à la population qui offre généreusement des dons variés comme des vêtements, de la vaisselle, de la literie, des jouets, des livres, des films, de la musique, des meubles etc… Deuxièmement, merci à la clientèle qui a permis de donner au suivant, en magasinant les mardi et jeudi de 10h à 17h et le premier samedi du mois de 10h à 13h. Troisièmement, merci aux bénévoles qui consacrent des heures de leur précieux temps et qui partagent leurs talents pour les plus démunis. C’est un travail merveilleux qu’ils effectuent et un exemple de don de soi à reproduire.

(Source : Gustin Poulin, Église de Sainte-Anne)