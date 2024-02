De l’argent pour le transport collectif en Côte-du-Sud

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest annonce, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable Geneviève Guilbault, une aide ponctuelle de 390 814 $ à certaines MRC et municipalités pour soutenir le transport collectif et adapté, qui subit actuellement des baisses des revenus causées par une perte d’achalandage.

Dans Kamouraska-L’Islet, les montants vont comme suit : 60 670 $ à la MRC de L’Islet, 30 118 $ à la Ville de Saint-Pamphile et 105 544 $ à la MRC de Kamouraska. Ces sommes viennent s’ajouter aux aides accessibles dans le cadre du Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes, ainsi que celles des autres programmes d’aide réguliers comme le Programme d’aide au développement du transport collectif ou le Programme de subvention au transport adapté.

« Le financement du gouvernement du Québec pour les transports collectifs et adaptés est essentiel pour assurer une mobilité durable, une diminution des GES et améliorer la qualité de vie de la population. En investissant dans les transports collectifs et en adaptant les services aux besoins des différentes régions, le gouvernement contribue à créer des communautés plus connectées, plus accessibles et plus respectueuses de l’environnement », a déclaré le député de Côte-du-Sud.

Source : Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud