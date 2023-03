Début des finales régionales de Secondaire en spectacle au Bas-Saint-Laurent

Un peu plus de 150 élèves de 17 écoles secondaires du Bas-Saint-Laurent participeront à une finale régionale de Secondaire en spectacle au cours des prochaines semaines. Au total, ce sont près de 40 numéros qui seront présentés dans les disciplines de la musique, de la danse, de l’expression dramatique et des variétés. De plus, des jeunes de ces écoles présenteront différentes animations tout au long de ces spectacles. D’autres participants seront impliqués dans la technique, l’organisation ou le traitement journalistique. Lors de chacune des finales régionales, un jury doit sélectionner trois numéros qui représenteront la région sur la scène provinciale à l’occasion du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle qui se déroulera à Laval du 1er au 4 juin. De plus, plusieurs prix seront remis à ces jeunes participants. Notons que les élèves du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de l’École polyvalente de La Pocatière se produiront lors de la deuxième finale régionale bas-laurentienne prévue au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup, le 5 avril prochain à 19 h. Vingt et un numéros concours seront présentés. Billets disponibles le soir du spectacle ou en ligne à rdlenspectacles.tuxedobillet.com/main/finale-regionale-de-secondaire-en-spectacle/20230405190000.

Source : Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent