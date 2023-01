Déjeuner-conférence sur le Programme d’information aux aînés pour un choix de milieu de vie

L’Association québécoise des droits des personnes retraitées et préretraitées du secteur de Montmagny-L’Islet (AQDR) est heureuse d’annoncer le premier rendez-vous d’une série de déjeuners-conférences dans le cadre du programme d’information aux aînés (PIA). Ces séances visent à aider les personnes concernées de la communauté à naviguer dans les différentes options de milieux de vie disponibles.

Le programme comprendra une série de six déjeuners-conférences en collaboration avec Hop ! La Vie ! du Sud de L’Islet. Les conférences seront axées sur des sujets tels que les différents types de milieux de vie, les aspects légaux concernant le bail, l’élaboration d’une planification budgétaire au service des choix de la personn, entre autres. Des professionnels et des partenaires déjà actifs dans le milieu seront invités à partager leur expertise et leur expérience avec les participants.

Ce programme offrira aux aînés de la communauté et à leurs proches les outils nécessaires pour prendre une décision éclairée quant au fait de rester dans le logement actuel ou d’envisager un autre milieu de vie, en tenant compte de leurs besoins et de leurs préférences personnelles.

Le premier rendez-vous sur le thème du vieillissement et ses enjeux aura lieu le mardi 17 janvier 2023 au restaurant chez Réjean à Saint-Pamphile. Le déjeuner est à 9 h et la conférence débutera à 10 h. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et tous les aînés de la communauté sont encouragés à en profiter.

Pour plus de détails concernant ce programme, composez le 418 247-0033, ou écrivez par courriel à l’adresse aqdrlislet@globetrotter.net. Pour connaître les activités à venir de l’AQDR, n’hésitez pas à consulter la page Facebook Aqdr Montmagny-L’Islet (facebook.com/aqdrml).

Source : AQDR Montmagny-L’Islet