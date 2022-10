Des anges gardiens pour le Gros-Pin

Depuis, si on constate que le site est plus connu et achalandé, on remarque que de plus en plus de gens – surtout des habitués – en prennent soin. « Ils prennent l’habitude de nous envoyer des photos et s’y rendent avec des sacs et des boîtes. Si on voit encore malheureusement des canettes de bière et des sacs de chips, on ne voit plus de verre brisé ou de gros détritus », souligne M. Bibeau. Qui plus est, c’est le premier été qu’on remarque qu’il n’y a pas eu de feu de camp sur les racines.