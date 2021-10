Des ateliers pour 200 jeunes au Verger de l’Évolution

Le Verger de l’Évolution est en quelque sorte le volet « local » du projet Le Semoir mis de l’avant par la coopérative environnementale Arbre-Évolution de L’Islet. Il permet aux élèves de 4 e à 6 e année du primaire de la Côte-du-Sud d’avoir accès à une quinzaine d’ateliers éducatifs relatifs à l’environnement sur un horizon de trois ans, en plus de se voir attribuer un lopin de terre qu’ils aménageront d’arbres et de plantes à partir des connaissances qu’ils auront acquises en classe et sur le terrain dans le cadre de cette formation adaptée au cursus scolaire du ministère de l’Éducation.

« Qui sait, peut-être plus tard il y aura d’autres vergers comme ça à travers le Québec, mais pour le moment, on est fier de pouvoir offrir cette opportunité spécifique aux classes de la Côte-du-Sud », a déclaré Simon Côté, coordonnateur général chez Arbre-Évolution.

« L’appui de PME du milieu dans le volet Verger nous offre une flexibilité incomparable dans la façon de conduire nos ateliers, chose qui serait plus difficile si on avait recours à des subventions gouvernementales », ajoute Simon Côté.

« Les volets environnementaux, scientifiques et socioéducatifs du projet sont des éléments qui rejoignent la mission de notre entreprise et qui nous ont incités à l’appuyer financièrement. Le partage de connaissances qui s’effectue aussi sur plusieurs années est un autre aspect qui nous parlait et qui, on estime, permettra aux jeunes de reprendre contact avec la nature et notre ruralité », concluait-il.