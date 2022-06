Des bulles de bain qui créent des liens

Les idées les plus simples sont parfois celles par lesquelles naissent les plus beaux échanges. Dominique Dupéré, éducatrice spécialisée au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) du Bas-Saint-Laurent, en sait quelque chose. Depuis le début de l’année, elle confectionne des bulles de bain avec ses usagers, une activité toute simple qui lui a permis d’entrer dans leur bulle comme jamais et de solidifier des partenariats déjà bien établis dans le milieu.

« J’ai décortiqué toutes les étapes et les produits utilisés pour m’apercevoir, finalement, que c’était une forme de recette à reproduire. J’avais sous la main tout ce qu’il fallait, alors j’ai fait quelques tests à la maison et j’ai mis au point une recette qui était simple à faire avec les usagers. J’ai ensuite essayé ça avec eux et ils ont adoré », résume-t-elle.

« Cet usager, j’avais beaucoup de difficulté à entrer dans sa “bulle”. Quand on a commencé à faire les bulles de bain, je me demandais ce que j’allais lui faire faire. Un jour, je me suis assis à côté de lui et j’ai commencé à plier les boîtes dans lesquels on met les bulles. Au début, il tapait sur la table et il n’était pas réceptif. Mais à force de me voir plier, il a fini par arrêter, prendre une feuille et commencer à plier à son tour. Depuis, on plie ensemble. »