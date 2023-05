Des changements pour la prochaine saison des Industries Desjardins

Forte d’un championnat remporté à sa deuxième année dans la Ligue de baseball junior majeur de Québec (LBJMQ), la formation des Industries Desjardins de Saint-Pascal reprend du service cet été, avec l’objectif de remporter autant de succès que lors de sa précédente saison. Des changements dans l’organisation et dans l’alignement de l’équipe apporteront toutefois leurs lots de défis.

L’aventure dans le junior BB ne pouvait être meilleure pour les Industries Desjardins. L’équipe Cendrillon de la saison 2022 a arraché le championnat aux Capitales de Québec en cinq matchs l’an dernier, après avoir terminé deuxième au classement en saison régulière.

« À notre deuxième année d’existence, remporter un championnat contre des équipes de calibre, c’est impressionnant », a reconnu Anthony Pelletier, vice-président de l’équipe.

La barre est haute pour cet été, et les Industries Desjardins en sont bien conscientes. Les commanditaires étant au rendez-vous comme lors des saisons précédentes, la pression n’est pas sur les épaules de l’organisation, mais plutôt sur celles de l’équipe. Un nouvel entraîneur-chef, Mathieu Marquis, de l’alignement des joueurs ces deux dernières années, succède à Pierre Beaulieu. Une période d’adaptation est à prévoir.

« Nous sommes très reconnaissants du travail effectué par Pierre dans le démarrage de l’équipe. Il a pris l’hiver pour réfléchir s’il continuait, et il a décidé de céder sa place. On respecte sa décision », indique le vice-président.

Chez les joueurs, l’alignement compte 16 réguliers et semi-réguliers. Trois nouveaux joueurs se greffent au noyau des dernières années : Jacob Beaulieu, Gabriel Dubé et Bastien Caron-Côté. L’équipe compte aussi sur la receveuse Lucie Anctil, possiblement la seule joueuse féminine de la LBJMQ. « C’est certainement une des meilleures receveuses du circuit. Si elle est de l’alignement, c’est parce qu’elle a sa place avec nous. Et je peux vous assurer qu’elle challenge amplement les gars », poursuit Anthony Pelletier.

Rassembler tous ces joueurs, principalement lors des matchs en semaine, demeure toutefois un défi, de reconnaître le vice-président. Âgés de 17 à 23 ans, les joueurs au sein de l’alignement ne sont plus toujours basés dans le Kamouraska, pour différentes raisons – études, travail —, bien qu’ils en soient originaires. « On a seulement un joueur de l’équipe qui provient de l’extérieur du territoire », précise-t-il.

Baseball en santé

La création des Industries Desjardins en 2021 avait pour objectif d’offrir une voie de transition pour les joueurs de niveau midget, avant qu’ils puissent poursuivre leur parcours sénior avec les Escaladeurs de La Pocatière.

Or, après à peine une année de coexistence, l’organisation derrière la formation pocatoise s’est prévalue de son droit à une année sabbatique, droit qui a depuis été reconduit au courant de l’hiver. La recherche d’une relève au sein de l’organisation, mais également la difficulté de recruter des joueurs étaient du nombre des raisons évoquées par les administrateurs démissionnaires.

Anthony Pelletier demeure convaincu que l’objectif des Industries Desjardins demeure louable, et que le baseball sénior pourra faire sa réapparition au Kamouraska quand il y aura suffisamment de joueurs issus du junior qui ne se qualifieront plus pour évoluer au sein de la LBJMQ.

« Le baseball mineur me semble aussi en santé dans la région », ajoute-t-il.

À défaut de joindre l’alignement des Industries Desjardins, précisons que cinq joueurs de la région joindront cet été le circuit de la Ligue de baseball junior élite. Ces joueurs sont Thomy Lévesque et Charles-Étienne Lemelin, de Saint-Pascal, ainsi que Loïc St-Laurent de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour les Voyageurs du Saguenay, sans oublier Louis-Félix Pelletier de Kamouraska, et Cédric Caron de Saint-Roch-des-Aulnaies, tous deux pour les Guerriers de Granby.

Les Industries Desjardins débuteront leur saison avec un premier match à domicile le 27 mai à 15 h.