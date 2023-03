Des étudiants du Cégep visitent l’Assemblée nationale

Le 16 mars dernier, les étudiants du cours de Sciences politiques « Démocratie en action » du Cégep de La Pocatière ont eu le privilège de s’entretenir avec Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud, et de réaliser une activité pédagogique à l’Assemblée nationale du Québec.

Cette sortie éducative était une occasion pour plusieurs étudiants d’assister pour la première fois à une session parlementaire et d’observer le déroulement des débats et des votes en présence. Également, ils ont eu l’opportunité de rencontrer M. Rivest. Ce dernier a discuté avec eux et leur a fait découvrir certaines sections réservées au personnel politique. La découverte inattendue de ces pièces inusitées a constitué le point d’orgue de leur visite qui leur aura également permis d’en apprendre davantage sur l’histoire et l’architecture de ce bâtiment qui se trouve au cœur de notre société démocratique.

Simulation parlementaire

Pour les étudiants, cette activité est très prisée puisque le cours de Sciences politiques « Démocratie en action » est basé sur une simulation parlementaire où chacun joue un rôle contribuant au bon fonctionnement de l’Assemblée et des prises de décisions politiques. Après avoir observé les députés au Salon bleu, ils ont quitté l’Assemblée nationale, motivés pour la suite de la session et inspirés en vue de leur simulation en classe.

« C’est formidable! J’ai pu apprécier la joute politique des députés. En tant que première ministre de notre simulation parlementaire en classe, j’ai porté davantage mon attention sur l’équipe gouvernementale. C’était une occasion unique de découvrir de façon réelle le fonctionnement de notre gouvernement », mentionne Rose-Lilan Bernier-Côté, étudiante en Sciences humaines, profil citoyenneté.

Après deux ans sans visite pédagogique à l’Assemblé nationale du Québec, les enseignants du programme Sciences humaines, Rémi Duchesne et Éric Ouellet, étaient très heureux de ce retour à la normale. « Pour nous, en Sciences politiques, notre laboratoire, c’est l’Assemblée nationale. Pouvoir enfin y retourner, c’est tellement parlant pour les étudiants. Voir les députés en action, ça rend la matière plus concrète! »

Source : Cégep de La Pocatière