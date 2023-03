Des nouvelles du Club de patinage artistique Les Pointes de Diamants

Du 24 au 26 février dernier avait lieu la compétition Invitation Donald Chiasson présentée par le Club de patinage artistique de La Pocatière. Trois patineuses ont fièrement représenté le Club Les Pointes de Diamants de Saint-Pamphile.

La première est Noémie Litalien (14 ans) qui a compétitionné dans la catégorie Star 4 – 13 ans et plus et qui a obtenu la troisième position. La seconde est Elsa Litalien (8 ans) qui a compétitionné dans la catégorie Star 1 et qui a reçu un ruban or. Finalement, la troisième est Audrey-Ann Huard (12 ans) qui a compétitionné dans la catégorie Star 1 et qui a également reçu un ruban or.

Le Club est également fier de présenter son spectacle annuel de patinage artistique intitulé Virée à Vegas, le 25 mars prochain à l’aréna de Saint-Pamphile. Il s’agit du premier spectacle depuis l’arrivée de la COVID-19, et les patineurs sont fébriles à l’idée de présenter à la population le fruit de leur travail. Pour ceux qui aimeraient assister à cet évènement, les billets sont en vente auprès des patineurs ou à la ville de St-Pamphile.

Source : CPA Les Points de Diamants