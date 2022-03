Des parois d’escalade en développement dans la montagne à Coton

Les parois d’escalade de la montagne à Coton de Saint-Pascal deviennent de plus en plus accessibles aux grimpeurs de tous les niveaux. Après une section « école » ouverte l’an passé, on ajoute de nouveaux types de voies cet été.

Si la montagne est connue des habitués depuis plusieurs années, on y aménage de plus en plus de parois, blocs et voies pour la rendre accessible au plus grand nombre.

Kevin Duquette, vice-président de Les Grimpeurs de l’Est, a, de concert avec les grimpeurs locaux, mené quelques travaux et signé des ententes ces dernières années à titre de travailleur estival pour la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade.

« On parle d’ajout de pancartes, de s’assurer du côté réglementaire du stationnement, remplacer les échelles d’accès aux voies, signé des ententes d’évacuation par un terrain privé et une autre entente pour une partie de paroi appartenant à un privé », résume Kevin Duquette, qui ajoute que le site ne serait pas où il en est présentement sans l’effort des nombreux bénévoles qui se sont impliqués au fil des ans à la montagne. Le site existait bien avant son ouverture officielle au sein des sites fédérés.

Depuis, un sous-comité a aussi été créé au sein de Les Grimpeurs de l’Est, formé de grimpeurs du Kamouraska, forts actifs dans la région. « Il y a plusieurs projets de développement en cours, dont l’aménagement des chemins au pied des parois », ajoute Kevin Duquette.

Maxime Clément fait partie de la Filiale de grimpe du Kamouraska très active dans le développement de la montagne à Coton. Il précise que le site a des particularités intéressantes. En effet, comme la paroi est plein sud, elle peut être accessible plus longtemps au printemps et à l’automne. Ce dernier a déjà grimpé jusqu’en décembre. « La roche est superbe également et la falaise principale est très haute, permettant des voies de 35 m », dit-il.

Le comité a reçu de l’aide financière de la Ville de Saint-Pascal, soit 1905 $, pour l’aider à développer des voies plus variées. On continuera donc d’en développer dans la section « école », autant des parcours plus faciles que des difficiles.

On prépare aussi des voies d’aventure, c’est-à-dire qu’il sera possible d’atteindre le sommet de la Montagne en l’escaladant. Il est prévu également de tenir ultimement des activités découvertes devant s’adresser à la population locale.

Pour faire de l’escalade dans la montagne à Coton de Saint-Pascal, il faut être membre de la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade, ce qui permet d’être assuré. Il est fortement recommandé de se faire initier par des habitués pour mieux attaquer les parois d’escalade de la montagne. Les curieux peuvent aussi observer les grimpeurs à l’œuvre.