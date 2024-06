Desjardins s’engage dans le projet Mobil’eau

La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) du Kamouraska, et la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup ont annoncé un partenariat majeur avec les quatre caisses Desjardins de leur territoire. Cette entente garantit le financement du projet Mobil’eau pour les cinq prochaines années.

Les Caisses Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska, de l’Anse de La Pocatière, de Rivière-du-Loup et Viger et Villeray contribueront au projet Mobil’eau pour un montant total de 50 000 $, soit 10 000 $ par année jusqu’en 2028.

Le projet d’unités mobiles d’eau potable et de lavage de vaisselle Mobil’eau vise à proposer des solutions pour réduire l’utilisation de produits à usage unique lors de diverses activités telles que des festivals, fêtes municipales ou compétitions sportives, tout en améliorant la gestion des déchets lors d’événements d’envergure.

« Pour les quatre caisses de la MRC de Rivière-du-Loup et du Kamouraska, ce partenariat illustre parfaitement notre engagement envers l’environnement. En effet, la mise en place de bonnes pratiques en développement durable est une cause qui nous touche, et qui fait écho aux valeurs du Mouvement Desjardins. », a déclaré Christiane Castonguay, directrice générale, au nom des Caisses Desjardins.

« Nous sommes particulièrement reconnaissantes envers les caisses Desjardins de notre région pour ce précieux soutien financier, qui va permettre le déploiement du projet Mobil’eau sur plusieurs années à plus grande échelle. Ce partenariat démontre notre souci commun envers le développement durable, et renforce nos actions respectives en matière d’environnement », ont ajouté Anik Briand et Marie-Josée Dorval, respectivement directrices des SADC du Kamouraska et de la MRC de Rivière-du-Loup.

En 2023, lors de la phase pilote, dix événements ont accueilli un Mobil’eau dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, permettant d’éviter l’utilisation de 6800 bouteilles d’eau en plastique. Au moins 20 événements bénéficieront des unités mobiles d’eau potable en 2024.