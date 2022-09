Deux activités musicales pour bâtir des ponts entre les cultures

La tournée québécoise du projet Tisser et Entretisser de la Boîte interculturelle s’arrêtera pour deux activités au Kamouraska, les 22 et 24 septembre prochains. Deux occasions pour les Kamouraskoises et les Kamouraskois de se rencontrer et de tisser des liens, avec la musique comme outil de dialogue.

Le projet Tisser et Entretisser, une expérience musicale interactive, offre une opportunité unique d’échanger avec les personnes vivant en région sur les enjeux auxquels elles sont confrontées et de trouver ensemble des valeurs communes et des solutions collectives en vue d’un mieux vivre ensemble. Lors de chacune des deux soirées, un souper « potluck » ainsi que des échanges entre les participants feront suite à la prestation musicale du musicien Othman Wahabi. Des capsules vidéo des échanges seront aussi diffusées ultérieurement. De plus, la Famille Mélanger, une formation musicale ouverte dont ses membres sont issus de diverses origines et qui interprète des chansons en différentes langues, viendra compléter le volet musical à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

« La principale raison qui fait que j’ai dédié ma vie à la musique est le pouvoir que cette dernière procure afin de créer des ponts entre les gens. Peu importe la couleur de leur peau, leur religion, leur orientation ou même leur affiliation politique. C’est pourquoi je suis ravi de venir partager mon art avec vous. Car, au final, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise » , a dit Othman Wahabi.

La tournée du projet Tisser et Entretisser servira aussi à développer un programme d’ambassadeurs régionaux qui seront les porte-paroles locaux pour le projet. Également, ce sera aussi l’occasion de compiler des données pour la réalisation ultérieure d’un manifeste rural pour le rapprochement interculturel auquel les citoyens seront appelés à contribuer.

« Les Kamouraskois sont invités à participer en grand nombre à ces soirées. C’est l’occasion parfaite pour tisser des liens! », mentionne le préfet élu de la MRC de Kamouraska, M. Sylvain Roy.

La première aura lieu le 22 septembre, en formule 5 à 7, dans les nouveaux locaux du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, à Saint-Pascal. La deuxième soirée se déroulera quant à elle à la Salle municipale de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Les activités sont gratuites, et les personnes participantes sont invitées à apporter un plat à la saveur de leur culture (québécoise ou autre) à partager avec les personnes présentes.

Source : MRC de Kamouraska