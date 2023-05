Deux dames de L’Islet-Sud reçoivent la Médaille du Lieutenant-gouverneur

Deux dames de L’Islet-Sud ont reçu récemment la Médaille du Lieutenant-gouverneur. D’abord, Mme Claudette Prévost de Saint-Pamphile a reçu cette distinction le 29 avril dernier.

Connue et impliquée dans sa région, la candidature de Mme Prévost a été présentée par le Club de l’Âge d’Or de Saint-Pamphile. Mme Lise Bourgault de Sainte-Perpétue-de-L’Islet a aussi reçu la même distinction.

« Je tiens à remercier les gens de ma paroisse qui ont soumis ma candidature à la Médaille du Lieutenant-gouverneur, en rapport avec quelques œuvres accomplies dans le milieu depuis des décennies. Cette reconnaissance me touche énormément et me fait admirer l’énorme travail fait et qui se poursuit afin de conserver notre église à double vocation », a-t-elle déclaré.