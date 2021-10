Deux équipes complètes s’affrontent à Sainte-Perpétue

Les électeurs de Sainte-Perpétue dans L’Islet auront droit à un vrai exercice démocratique le 7 novembre prochain. Deux équipes complètes, dont celle de la mairesse sortante Céline Avoine et l’autre de l’aspirant-maire Claude Daigle, souhaitent composer le prochain conseil municipal. Trois candidats s’affrontent même au poste de conseiller numéro 5.

Mairesse de Sainte-Perpétue depuis 2005, Céline Avoine sollicite un cinquième mandat aux électeurs de sa municipalité cette année. Auparavant, elle a été conseillère municipale de 1995 à 1997 et de 2003 à 2005. Elle mise donc sur sa grande connaissance de l’appareil municipal auprès des électeurs, mais également sur son équipe de conseillers sortants qui se représentent tous sous la bannière de l’Équipe Avoine.

« J’ai siégé avec plusieurs personnes au fil des ans, mais la table du conseil actuel qui m’offre son appui, c’est des gens avec qui les choses avancent », a-t-elle déclaré.

Au cours de son dernier mandat, Céline Avoine et son équipe ont repris le contrôle des loisirs au sein de la municipalité, auparavant confié à l’OTJ. Une démarche similaire a aussi été faite pour le parc industriel dans le passé, lui qui était jadis sous la gouverne d’un OBNL. Le succès des activités de loisirs organisées au courant de l’été et la vente récente des derniers terrains au sein du parc industriel font dire à Mme Avoine que ces décisions étaient les bonnes.

« On va devoir penser à agrandir notre parc industriel en 2022 et notre souhait serait de construire un condo industriel, ce qui serait idéal pour les entreprises en démarrage », poursuit-elle.

Poursuivre l’entretien des routes et des trottoirs figure aussi parmi les priorités de l’Équipe Avoine, à même titre que le développement de logements pour personnes âgées semi-autonomes, en partenariat avec l’Abri des Appalaches. Une glace extérieure couverte comme à Saint-Alexandre-de-Kamouraska et l’agrandissement du Centre des loisirs sont aussi du nombre des projets qu’elle caresse.

« On est rendu à une étape de fignolage de plein de choses. On va continuer de développer les services et les infrastructures en allant chercher les subventions gouvernementales qui s’y rattachent », a signifié Céline Avoine.

Claude Daigle

Claude Daigle bénéficie également d’une expérience en politique municipale puisqu’il a siégé comme conseiller à la même table que son adversaire entre 2014 et 2017. À l’époque, il avait fait le choix de ne pas se représenter, entre autres pour une question de temps. Depuis retraité — il était auparavant technicien forestier —, il estime aujourd’hui avoir plus de temps à consacrer et encore une meilleure expérience de vie à proposer aux citoyens de Sainte-Perpétue.

« J’ai été approché par quelques membres de mon équipe (Équipe du Renouveau) pour me présenter au poste de maire. On a ensuite recruté d’autres candidats afin d’avoir des représentants pour chacun des postes de conseiller. Je suis très fier et motivé par l’équipe que nous avons constituée », a-t-il mentionné.

Il reconnaît que la tâche ne sera toutefois pas mince, Mme Avoine ayant souvent eu des opposants dans le passé, sans jamais se faire déloger. Il croit néanmoins qu’un désir de changement souffle actuellement sur Sainte-Perpétue. Claude Daigle souligne notamment les rapports difficiles que la Municipalité a entretenus avec les différents comités bénévoles ces dernières années, reprenant au passage la gestion de certaines choses.

« Ce n’est pas tous les citoyens de Sainte-Perpétue qui font la même lecture quant aux résultats obtenus par ces actions. Le parc industriel, on parle plus de terrains achetés pour stationner des remorques de camions que de nouveaux bâtiments qui abritent des entreprises », indique-t-il.