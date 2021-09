Développement domiciliaire : La Pocatière change de stratégie

Le terrain en question va de l’avenue Industrielle (route 132) à la rue de la Montagne et est parallèle à la rue du Verger et adossé en partie à la montagne du Collège. Un accès à la montagne y a d’ailleurs été aménagé il y a deux ans et permet de joindre de nouveaux sentiers de randonnée et des parois d’escalades reconnues par la Fédération québécoise de montagne et d’escalade.