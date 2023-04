Développement Kamouraska : Un plateau de chefs renommés pour un festin de la mer inspiré

Alimenté par un dynamisme nouveau, Développement Kamouraska profitera des arrivages printaniers en fruits de mer afin de proposer un souper-bénéfice qui ne risque pas de passer inaperçu. Cuisiné par Colombe Saint-Pierre, Junichi Ikematsu, Kim Côté et Marie-Fleur St-Pierre, ce festin de la mer promet déjà être unique par la nature spectaculaire de cet alignement de chefs renommés. Imaginez maintenant l’effet sur vos papilles!

Marie-Fleur St-Pierre, cheffe et copropriétaire du Jardin du Bedeau de Kamouraska, a eu l’idée du festin de la mer avec les autres membres du comité Développement Kamouraska, qu’elle a joint en février dernier. Cette nouvelle armée de bénévoles, déterminée à dynamiser Kamouraska, est depuis portée par de grandes ambitions.

Dès cet été, le marché public se tiendra tous les samedis, la Fête nationale aura une programmation bonifiée avec un artiste-invité et les activités d’automne et du temps des fêtes seront développés davantage cette année. « Le festin de la mer est un prétexte, en quelque sorte; un souper-bénéfice qui nous permet de soutenir notre programmation d’activités que nous allons tenir dans les prochains mois et que nous allons dévoiler en même temps aux gens présents », résume la cheffe.

Un festin inspiré

La recette de ce festin de la mer est directement inspirée du printemps, moment où les fruits de mer fraîchement pêchés retrouvent leur place sur nos tables. Les quatre chefs renommés, qui n’ont pas hésité mordre à l’hameçon, s’engagent à leur apporter cette touche gastronomique qui leur rendra justice. « Colombe termine Les chefs! à Radio-Canada à l’heure actuelle. Des événements comme ceux-là, d’ordinaire elle n’en fait plus. Junichi, c’est une sommité en sushi à Montréal; c’est une chance de l’avoir avec nous pour cette soirée! » s’exclame Marie-Fleur St-Pierre.

Chacun de ces chefs mettra la main à la pâte pour concocter ensemble le premier service, un plateau apéro. Kim Côté de Côté Est, actuellement aux Îles-de-la-Madeleine, reviendra avec quelques produits frais qui composeront certainement la soupe de poisson au deuxième service. Marie-Fleur St-Pierre prendra la relève pour l’entrée chaude en troisième service. Le plateau de sushi de Junichi sera servi en quatrième service. Enfin, Colombe St-Pierre concoctera un dessert flambé comme ultime service.

Les produits de la mer de l’Est-du-Québec et des Maritimes, au cœur de la préparation des plats, se frayeront donc un chemin jusque dans les assiettes des convives. Pétoncles, crabe des neiges, homard, crevettes nordiques, esturgeon fumé et même de l’oursin de Rimouski seront du menu, gracieuseté en partie de la Poissonnerie Lauzier de Kamouraska. « Côté look, on veut vraiment miser le plus possible sur d’immenses plateaux à partager, au centre de la table. Tout ce qu’on peut faire comme ça, on le fera. On veut que ça soit le plus convivial possible. »

Les billets pour le festin de la mer sont en vente au coût de 140 $ par personne auprès du comité Développement Kamouraska. Le prix inclut les cinq services avec un cocktail de bienvenue et de l’animation musicale toute la soirée. Une sélection de bières, cocktails et vins en accord avec le menu pourra être achetée sur place. Une soirée dansante conclura l’événement. Plus de détails et réservations à marchepublicdekamouraska@gmail.com.