Dévoilement des expositions estivales du Centre d’art de Kamouraska

CommuUne coproduction multimédia et deux expositions multidisciplinaires s’installent tout l’été au Centre d’art de Kamouraska. Les festivités entourant le lancement de cette programmation estivale se tiendront le vendredi 14 juin à compter de 17 h.

Le centre d’exposition et son espace librairie et boutique seront ensuite ouverts du 15 juin au 2 septembre, tous les jours, de 10h00 à 18h00. Cette année encore, l’entrée est gratuite. Pour commémorer le 350e anniversaire de la fondation de la Seigneurie de Kamouraska, cette création revisite le célèbre roman « Kamouraska » d’Anne Hébert.

Coordonnée par l’équipe du Centre d’art, dont la codirectrice Véronique Drouin signe l’adaptation du roman, cette exposition est conçue en collaboration avec la compagnie de théâtre Carte blanche, le centre sherbrookois spécialisé en technologies numériques Sporobole, le directeur artistique et metteur en scène Christian Lapointe, la comédienne Ève Landry et l’artiste sonore Antoine Létourneau-Berger.

La pièce maîtresse de cette exposition : une œuvre audiovisuelle qui utilise la technologie de l’hypertrucage (aussi appelée « deep fake »), une technique de synthèse multimédia reposant sur l’intelligence artificielle.

Cette année, deux expositions originales seront présentées. D’abord, « Anthologie de la marche – la suite » de Geneviève Baril (Champlain), une exposition immersive, mouvante et multisensorielle, qui éveille la mémoire olfactive et appelle à la lenteur et à l’observation dans un jardin intérieur et suspendu. Le public sera invité à contribuer à cette installation constituée de grands cadres blancs, de végétaux et de fleurs sauvages cueillis au gré de déambulations sur le territoire.

Puis, « Autre/Fois », est un corpus inédit de Patrick Bérubé (Montréal), une recherche expérimentale sur les moulins et l’agriculture au Kamouraska. Cette exposition propose des œuvres utilisant divers médiums, notamment une meule géante d’une dizaine de pieds de diamètre sur laquelle l’artiste sculpte ses inspirations.

Le petit plus de cette proposition artistique : Patrick travaille entre autres avec des matériaux en mycélium – conçus avec la structure racinaire des champignons. (Source : Centre d’Art de Kamouraska)