Dévoilement des gagnants de la Loto-Espoir

Le 22 décembre dernier avait lieu la 26e édition du tirage de la Loto-Espoir de la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud. Grâce à cette loterie, les organismes jeunesse des MRC des Basques, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata, de Kamouraska, de L’Islet et de Montmagny ont amassé près de 20 000 $ afin de financer leurs activités. Accessible aux écoles, maisons des jeunes, clubs sportifs et culturels à la recherche de financement, la Loto-Espoir a permis de remettre, depuis 1995, plus de 620 000 $ aux jeunes de la région. 73 prix ont été attribués, dont le premier prix de 10 000 $ gagné par Charlotte Gill de Saint-Adalbert. Pour la liste complète des gagnants, veuillez visiter la page Facebook et le site web de la Fondation.

Source : CDC ICI Montmagny-L’Islet