Djembés et danse africaine pour le Mois de l’histoire des Noirs

Un cinq à sept interculturel aura lieu au Centre-Femmes La Passerelle le 16 février, dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs. Organisée par le Centre-Femmes, Projektion 16-35 et la MRC de Kamouraska, cette soirée propose un atelier de percussions et de danse africaine, en plus de dégustations de plats haïtiens. Le tout autour d’une formule « potluck », où les participants sont invités à apporter un plat à partager, « aux saveurs de [leur] pays ».

Joseph Wadjiri, originaire du Cameroun et louperivois depuis 2013, animera les ateliers en compagnie de Fodé Bangoura. Ce dernier est originaire de la Guinée-Conakry et est le cofondateur de Djembés Québec. « C’est un super percussionniste », affirme Caroline Russell, agente d’inclusion auprès des personnes immigrantes chez Projektion 16-35, en parlant de M. Wadjiri.

Une quinzaine de djembés seront sur place pour les personnes intéressées à apprendre quelques rythmes de percussion. « Le public pourra essayer et explorer ça », poursuit-elle, emballée. En ce qui a trait à l’atelier de danse, Joseph Wadjiri et Fodé Bangoura enseigneront un rythme de danse mettant en valeur l’émancipation de la femme africaine.

Le restaurant Fleurs Karaïbes, basé à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, fournira quelques bouchées, gracieusement.

Partage entre cultures

Caroline se réjouit de l’engouement observé pour les activités interculturelles organisées dans la région. Les organismes impliqués souhaitent « inviter les personnes immigrantes, mais aussi les gens de la communauté, à se rencontrer, à échanger et à faire connaissance », explique-t-elle. Elle indique qu’étant donné l’arrivée de personnes immigrantes, en région comme en ville, « il faut que les cultures se rencontrent. C’est important qu’il y ait un partage qui se fasse dans les deux sens ».

Caroline mentionne que son organisme prévoit réutiliser la formule « 5 à 7 interculturel » pour des événements ultérieurs.