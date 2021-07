Du cirque pour tous et gratuit cet été à l’aréna de Montmagny

Six°, le dernier spectacle du cirque FLIP Fabrique sera présenté à l’aréna de Montmagny entre les 22 et 31 juillet. Sept représentations gratuites sont à l’agenda.

Présenté par les Arts de la Scène de Montmagny, ce spectacle est rendue possible grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), la Ville de Montmagny et le comité des Fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud.