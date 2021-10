Du sang neuf au conseil municipal de Saint-Denis

« C’est sûr que j’ai tout à apprendre de la politique municipale, mais j’aime le travail d’équipe et il sera possible de déléguer selon la force de chacun », ajoutait Mme Généreux. Elle sait qu’un de ses premiers défis sera le dossier de réaménagement des eaux usées et la mise à jour du plan développement, un enjeu prioritaire, selon elle.