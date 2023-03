Du succès pour un programme de financement du CDBQ

Le Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) a obtenu beaucoup de succès avec son appel de projets en lien avec le programme de financement aux entreprises bioalimentaires du Bas-Saint-Laurent qu’il a mis en place en compagnie d’autres partenaires.

Quinze demandes ont été présentées et six projets ont été retenus, chacun financé à hauteur de 25 000 $ pour un investissement totalisant 150 000 $. « On est à regarder avec nos partenaires si on ne peut pas en financer six autres des quinze », a indiqué Charles Lavigne, directeur général du CDBQ. Les projets retenus devaient entre autres s’inscrire dans une perspective de développement durable et avoir un aspect innovant. Du nombre, l’entreprise Malterre de Rivière-du-Loup, actuellement installée à l’incubateur bioalimentaire du CDBQ, s’est qualifiée.

Charles Lavigne rappelait que la création de ce programme visait à répondre à la disparition d’aides financières normées poursuivant les mêmes objectifs. « On ne s’est pas assis sur nos lauriers, on a innové en trouvant d’autres sources de financement avec des partenaires de confiance. Pour nous, c’est une façon de faire interagir le CDBQ avec des entreprises bas-laurentiennes en stimulant la recherche et le développement dans le secteur bioalimentaire. »