Du théâtre à la Salle André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Les Voyagements présentent Le Nœud le samedi 13 avril à 20 h, une rencontre, celle de la mère d’un garçon de 11 ans (Sandra Dumaresq) et de son enseignante (Édith Paquet).

L’ambiance est tendue. La première désire savoir ce qui a poussé son fils à s’enlever la vie, la deuxième, ébranlée et confuse, tarde à l’éclairer. Malgré des visions qui s’entrechoquent et la culpabilité qui les ronge, les deux femmes remontent ensemble le fil des événements pour tenter de comprendre. Quelle était la source de la détresse de cet enfant ? A-t-il été victime ou bourreau ? Leur joute verbale, crue et cruelle, est à la fois épique et surprenante.

Dans ce huis clos, l’autrice, Johanna Adams, conteste les frontières de la liberté d’expression. La dramaturge ausculte également le rapport délicat qui peut exister entre parents et enseignants. Cette pièce est traduite de l’américain par Maryse Warda et mise en scène par Guillermina Kerwin.

Depuis 25 ans, les Voyagements – Théâtre de création en tournée font voyager le théâtre de création pour adultes à travers le Québec et la francophonie canadienne. Par un appui à la diffusion et au développement des publics, l’organisme déploie tous ses efforts au rayonnement de la dramaturgie actuelle et la rend accessible à un public toujours grandissant.

Offrez-vous la magie des grands théâtres dans le confort de notre région. Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1-866-908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière. (Source:Salle André Gagnon)