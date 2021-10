Éclosion à l’école primaire de Rivière-Ouelle

Après plusieurs mois plutôt tranquilles, le Kamouraska a enregistré neuf nouveaux cas de COVID-19 cette fin de semaine.

On confirme une éclosion à l’école Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle. Plusieurs des personnes atteintes sont des enfants de moins de 12 ans, évidemment non vaccinés. On ignore toutefois si les neuf cas sont tous liés à cette éclosion, du dépistage est en cours. Selon nos informations, il se pourrait que des parents vaccinés mais asymptomatiques auraient contaminés leurs enfants.

Un total de 13 cas ont été comptabilisés dans le Bas-Saint-Laurent le week-end dernier.

On compte 29 cas actifs dans toute la région.