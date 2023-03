École secondaire de la Rencontre : La classe de persévérance se lance dans l’horticulture

Le personnel de l’école secondaire et même un restaurant de Saint-Pamphile ont déjà pu en bénéficier. Depuis environ un an, la classe de persévérance en continu de Karina Bilodeau produit des légumes feuilles et des fines herbes à partir de serres hydroponiques installées dans ses locaux. Encore en développement, ces premières cultures sont en voie de se transformer en projet entrepreneurial permanent pour ces élèves au cheminement particulier.

La classe de Karina Bilodeau fait souvent les manchettes par la nature des projets originaux qu’elle réalise. Éloignés du cheminement scolaire régulier, les élèves de sa classe sont souvent davantage interpellés par les projets concrets faisant appel à des notions de cuisine, de menuiserie, ou dans ce cas-ci d’horticulture, plutôt qu’aux matières académiques. « On réoriente les projets d’une année à l’autre selon les intérêts du groupe. Et les mathématiques ou le français, des matières que les élèves apprécient peu, elles finissent toujours par se frayer un chemin quelque part dans le projet », raconte l’enseignante.

Contrairement aux projets de menuiserie qui reviennent pratiquement tous les ans, Karina Bilodeau reconnaît qu’elle n’avait pas touché l’horticulture depuis un bon huit ans avec ses élèves. « On avait fait un potager qui avait eu plus ou moins de succès. Mais le directeur [Mathieu Pelletier] me talonnait souvent pour qu’on intègre une serre à l’école, en me disant que ma classe serait toute désignée pour l’accueillir », poursuit l’enseignante.

Une publicité des jardins hydroponiques Vireo, un système développé pour les projets scolaires, a fini par apparaître dans le fil d’actualité Facebook de Karina Bilodeau. Il n’en fallait pas plus pour que l’enseignante s’informe auprès de l’entreprise, et que des démarches soient enclenchées pour financer l’achat des premières serres hydroponiques. Cinq mille dollars du ministère de l’Éducation, et 15 000 $ du Fonds de vitalisation de la MRC de L’Islet ont permis de financer en majeure partie l’achat du matériel nécessaire. « On fait des tests depuis un an, environ. Jusqu’à présent, je dirais que le basilic est ce qui nous donne les meilleurs résultats. En six à huit semaines avec la germination, on réussit à avoir une récolte intéressante », indique Karina Bilodeau.

Une première récolte significative de basilic et de menthe a d’ailleurs été réalisée à l’automne 2022. Plusieurs membres du personnel de l’école en ont bénéficié, ainsi que le Rest’O RANG du Club de golf de Saint-Pamphile. Les élèves ont même goûté le fruit de leur récolte, puisqu’ils se sont tous rendus au Rest’O RANG déguster la limonade faite avec leur menthe, et le pesto réalisé à partir de leur basilic. « Les commentaires que nous avons sur le goût et la fraîcheur des fines herbes ont été unanimes », ajoute l’enseignante.

L’intérêt des élèves face au projet serait aussi plus grand depuis, ce qui permet à Karina Bilodeau d’envisager un projet entrepreneurial permanent une fois les tests terminés. « Le système nous permet jusqu’à trois récoltes par année. Notre objectif serait d’avoir un calendrier de production sur huit mois, où l’on récolterait en novembre, mars et juin. Une fois que tous nos paramètres seront contrôlés, je crois que ça sera réalisable », conclut-elle.