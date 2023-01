Encore un grand succès pour Pascot

La tempête de neige de vendredi n’a pas ralenti le Tournoi Pascot de Saint-Pascal, qui se tenait la fin de semaine du 12-13-14-15 janvier dernier.

Plusieurs équipes avaient prévu le coup, selon le président de la 45e édition. « Certains sont arrivés la veille, d’autres plus tôt le matin. On s’attendait à ce que ça perturbe les horaires, mais non, tout a été comme prévu », a dit Pierre-Marc Lévesque.

25 équipes scolaires s’affrontaient. « C’est une édition où le calibre de jeu était relevé. On a eu droit à plusieurs parties en prolongation, des belles parties enlevantes », a-t-il ajouté.

L’ouverture officielle du vendredi soir a permis d’accueillir plus de 400 spectateurs, un nombre impressionnant compte tenu de la tempête de neige qui sévissait ce jour-là. Le jeudi après-midi, les élèves de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal ont pu assister à une partie des Voisins du Kamouraska lors de leur dernière période scolaire de la journée.

Malheureusement, aucune équipe kamouraskoise n’a atteint la finale. L’équipe M15 s’est pour sa part rendue en quart de finale.

L’événement sera évidemment de retour en 2024, avec Luc Chénard comme président.