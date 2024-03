Expo-Poc présente sa 42e édition

Le comité organisateur d’Expo-Poc de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec invite la population à venir découvrir ou redécouvrir le savoir-faire des étudiants en agroalimentaire en participant à la 42e édition d’Expo-Poc les 12 et 13 avril, à l’ITAQ et sur le terrain de la Ferme-école Lapokita.

Sous le thème Ensemble, partageons notre passion, petits et grands sont invités à participer à la seule exposition agricole au Québec organisée par des étudiants du niveau collégial. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir, parmi une panoplie d’activités, les kiosques des étudiants, des artisans et des producteurs locaux, le parc de machinerie, les bâtiments de la Ferme-école Lapokita, et la traditionnelle vente à l’encan de génisses en collaboration avec la Société d’agriculture du comté de Kamouraska.

De plus, pour une deuxième année, les visiteurs pourront s’amuser à la place de la famille avec l’activité Sucré-ris, qui se tiendra le 13 avril de 12 h 30 à 15 h 30 sur le terrain de la Ferme-école, une collaboration de la Ville de La Pocatière.

« Expo-Poc est un événement très formateur pour la relève agricole de l’ITAQ, a déclaré Marvyn Roy, président d’Expo-Poc. C’est l’occasion pour nous de développer un réseau de contacts qui sera enrichissant pour notre vie professionnelle à venir. »

La programmation complète est disponible sur la page Facebook Expo-Poc.

Source : ITAQ