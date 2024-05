Exposition Minéral

Le comité d’exposition de La Pocatière invite la population au vernissage de Minéral par Louise Piché, le mercredi 15 mai de 17 h à 19 h à la Mosaïque – Bibliothèque.

Après les rivières forestières de Caro Perreault, voici les déserts envoûtants de Louise Piché. Le temps se suspend, le sable et la roche s’imposent, un sol minéral rempli de l’histoire du monde. Louise Piché nous présente une œuvre lourde de savoir et de sens. Passionnée par les déserts, cette grande voyageuse nous permettra de les contempler à travers ses tableaux illustrant la beauté crue de la nature désertique, celle qui nous déboussole et nous fait nous questionner sur l’avenir de notre monde.

L’exposition se terminera le 10 juillet 2024. Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les mardis et mercredis de 13 h à 16 h 30, les jeudis de 16 h à 20 h, et les samedis de 10 h à midi.

Source : Mosaïque – Bibliothèque