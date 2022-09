Exposition « Shadows work »

Le comité d’exposition de La Pocatière invite au vernissage de Shadows work par Lily Cierra. Il est prévu pour le mercredi 28 septembre de 17 h à 19 h à la Mosaïque Bibliothèque de La Pocatière.

Bachelière en arts visuels et intéressée par la psychologie du développement, Lily Cierra nous présentera une exposition résultant de ses réflexions, sous forme de grands tableaux. Entre l’abstraction et la figuration, des silhouettes d’ombre et de lumière circulent.

Prenez note que l’exposition se terminera le 23 novembre. Informations sur la page Facebook de la salle d’exposition de La Pocatière, ou sur le site Internet de Ville La Pocatière.