Face-à-face avec une blessée grave à Sainte-Perpétue

Vers 14 h le 24 mai, un camion-remorque transportant vraisemblablement des billots de bois est entré en collision avec un véhicule sur la route 204 à Sainte-Perpétue-de-L’Islet, près de l’intersection avec la route 216.

Selon les premières informations émanant de la Sûreté du Québec, il s’agit d’un face-à-face, et la conductrice du véhicule est dans un état jugé critique. Heureusement, le bébé qui était à bord de la voiture concernée est pratiquement indemne.

Quant au conducteur du camion lourd, il n’est pas blessé. Par contre, son poids lourd a terminé sa course renversé sur le côté. Les pinces de désincarcération auraient possiblement été utilisées par les pompiers du secteur.

La route 204 est actuellement fermée dans cette zone, et les véhicules sont dirigés par une voie de contournement via Saint-Adalbert. Un spécialiste en collision de la Sûreté du Québec a été dépêché sur les lieux afin d’enquêter sur cet accident. On ne connaît pas pour l’instant les circonstances de ce drame.