Ferme maraîchère : Aucune compagnie d’assurance ne veut soumissionner

« Les réponses ne sont jamais claires, on nous dit à cause des “activités” de façon générale. D’autres ont dit à cause de la culture de champignons dans la forêt, mais on a retiré les champignons et ils ont dit non quand même. On s’est tournés vers les assurances à plus haut risque et encore là, ça dit non pour le maraîcher », dit Camille Perron-Thivierge de La Pagaille.