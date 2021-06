Fermeture d’Alstom à Sorel-Tracy

Après avoir ouvert en 2013 une usine à Sorel-Tracy pour le projet de bogies des voitures de métro Azur de la Société de transport de Montréal, Alstom doit se résoudre à la fermer.

La phase deux de ce contrat se terminera à la fin de 2021, alors que d’autres projets en cours qui étaient réalisés à Sorel-Tracy tirent à leur fin.

« Malgré plusieurs efforts, nous n’avons pas réussi à augmenter la charge de travail, ce qui aurait prolongé le cycle de vie prévu de cet atelier initialement. Compte tenu de la nature cyclique de notre industrie, et pour sécuriser l’expertise et les compétences développées localement au fil des années, il a donc été décidé de consolider toutes les activités commerciales actuelles à Sorel-Tracy à nos sites Alstom de La Pocatière et de Saint-Bruno », a indiqué Taïssa Hrycay des communications chez Alstom.

Ainsi, plus de 90 employés sont touchés. Déjà, il y avait eu une quinzaine de mises à pied temporaires à la fin avril reliées au contrat Azur. L’entreprise dit travailler à ce que le plus grand nombre d’employés soient transférés à l’intérieur de l’organisation. « Environ le tiers des 90 ont une visibilité sur un futur chez Alstom, une fois que les engagements actuels seront complétés à cet atelier », a-t-elle ajouté.

Cette dernière précise également qu’Alstom cherche à combler plus de 140 postes pour les contrats de maintenance et d’exploitation de leurs clients, une occasion de rejoindre 340 employés actuellement au site industriel de La Pocatière et 1 100 employés au siège social de la région des Amériques à Saint-Bruno et dans la grande région de Montréal.