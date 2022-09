Fermeture temporaire d’une partie de la Route verte

La MRC de Kamouraska, responsable de la gestion de la Route verte, souhaite informer les usagers qu’une section de la piste cyclable de la limite de Saint-Roch-des-Aulnaies jusqu’à la Maison touristique régionale du Bas-Saint-Laurent à La Pocatière (Maison du Kamouraska), sera fermée du 26 septembre au 7 octobre pour des travaux de mise à niveau. En effet, des travaux de rechargement de la surface de roulement en criblure de pierre seront réalisés sur une portion de 5 416 mètres.

Cette fermeture est devenue nécessaire afin d’assurer la sécurité des piétons et des cyclistes. Les déplacements sont interdits à l’ouest de la Maison touristique régionale à La Pocatière jusqu’à la limite de Saint-Roch-des-Aulnaies. Les travaux seront réalisés par l’entrepreneur Michel Gamache et Frères Inc. sur la portion de la MRC de Kamouraska.