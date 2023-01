Fête des semences de La Pocatière : une programmation qui promet

Grâce au Collectif VertDire et aux nombreux partenaires qui le composent, il a été possible de créer une programmation riche et de qualité qui sera offerte entièrement gratuitement aux visiteurs de la Fête des semences de La Pocatière le samedi 28 janvier.

Lors de cette journée, en plus des kiosques de semenciers et d’exposants, il sera possible d’assister à 3 conférences et à un panel de discussion dont le fil conducteur est l’autonomie alimentaire locale. Voici ce qui compose la programmation :

10 h : Insecte bénéfique ou maléfique au jardin, telle est la question ;

11 h 15 : Le service d’accompagnement jardin, vers une plus grande résilience alimentaire ;

13 h : Le jardin vivrier : autosuffisance et non-travail du sol ;

15 h : Panel de discussion sur Les forêts nourricières à proximité de La Pocatière.

La thématique : Ensemble vers une autonomie alimentaire a été inspirée par un projet de recherche du Cégep de La Pocatière. Celui-ci vise à atteindre les objectifs d’autonomie régionale de la FabRégion Bas-Saint-Laurent et leur implication dans la Fête des semences de La Pocatière fait partie de cet objectif.

L’ITAQ, campus de La Pocatière, fait également partie des partenaires, car il accueillera l’événement sur l’ensemble de son premier étage. « Nous désirions offrir plus d’espace aux exposants et aux visiteurs afin de rendre leur expérience encore plus agréable. De plus, le lieu symbolique de la première école d’agriculture au Canada nous semblait tout dédié pour y accueillir la Fête des semences 2023 », de préciser Émélie Lapierre, directrice générale du Jardin floral de La Pocatière.

Source : Jardin floral de La Pocatière