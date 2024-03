Finales régionales de Secondaire en spectacle en Chaudière-Appalaches

Les 4, 5, 10 et 11 avril 2024 auront lieu les finales régionales de Secondaire en spectacle dans la Chaudière-Appalaches. L’école secondaire Pamphile-le-May fera place à la jeunesse artistique lors des deux premières soirées, alors que la Polyvalente Saint-Georges accueillera les finales de la semaine suivante.

Un total de 24 écoles secondaires de la région ont décidé de prendre part au programme de Secondaire en spectacle, qui permet aux jeunes de s’exprimer sur scène dans un contexte francophone. Pour la première fois cette année, les finales régionales en Chaudière-Appalaches passent de trois à quatre représentations. L’ajout d’une soirée témoigne du succès du programme à travers la région.

C’est encore une fois l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) qui offrira aux jeunes artistes la chance de performer dans un cadre professionnel. Les participants pourront bénéficier de formations qui leur permettront de progresser dans les disciplines reliées aux arts de la scène.

« Le public pourra apprécier la créativité des élèves qui viendront de toutes les écoles secondaires de notre grand territoire. Chaque édition nous offre l’occasion de faire rayonner des jeunes talents de la région, et il est impressionnant et émouvant de voir à quel point ils sont investis et passionnés dans leur parcours artistique », souligne la coordonnatrice régionale du programme à l’URLS-CA, Angie Létourneau.