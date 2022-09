Fleuve Espace danse, figure de proue de l’art in situ au Québec

Un été prolifique pour Fleuve Espace danse se terminera le 17 septembre prochain avec la présentation du spectacle CHIMÈRES, OPUS II. Cet été, la compagnie a parcouru les rives du fleuve Saint-Laurent pour présenter ses deux plus récentes créations de danse contemporaine dans une tournée de 18 spectacles à travers le Québec et en Colombie-Britannique.

Le spectacle Le Souffle de l’aube qui se déroule au lever du jour sous forme de parcours déambulatoire a notamment été présenté au Festival de la chanson de Petite-Vallée, à Pabos par le Courant culturel du Rocher-Percé et même à Nanaimo en Colombie-Britannique. Le spectacle La Marée Noire, qui s’inspire des enjeux que provoque un déversement de pétrole dans les mers ainsi que sur les animaux et écosystèmes marins a, quant à lui, fait plusieurs arrêts dans l’est du Québec et dans la région du Saguenay-Lac Saint-Jean. L’œuvre a ensuite été présentée lors du Festival de la Chanson de Tadoussac et du Festival les Escales Fantastiques de Shawinigan. La tournée estivale s’est terminée à Terrebonne et à Montréal, sur les plages de L’Ile-Bizard et du Cap St-Jacques. Deux interprètes de longue date de la compagnie, Marie-Ève Demers et Léa Lavoie Gauthier ont performé de main de maître tous les spectacles en extérieur, parfois sur des plages ou dans des parcs, réaffirmant la position de la compagnie qui se démarque par son travail in situ et sa contribution au développement de la pratique.

La demande ne dérougit pas non plus pour le film Prendre le Nord de la directrice artistique, chorégraphe et réalisatrice Chantal Caron, qui a été tourné sur les berges de Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Roch-des-Aulnaies avec douze interprètes professionnels. Lancé en début d’année 2022 dans de prestigieux festivals de films québécois tels que le FIFA (Festival International du Film sur l’Art), REGARD et Cinédanse, il récolte ensuite plusieurs sélections officielles dans des festivals de films internationaux : le Bogota Expérimental Film Festival, le FilmFest par Rogue Dancer Journal et la compétition internationale du Short Waves Festival. Il a par ailleurs remporté le prix du « Best Sound&Music » au Expérimental Dance & Music film de Toronto. En septembre, il sera présenté au Festival de cinéma de la ville de Québec, au Videodanza de Mexico, au Mill of Performing Arts 2022 de Larissa en Grèce et au Wild Dogs International Screendance Festival de Calgary. Enfin, l’équipe de Fleuve Espace danse vient tout juste d’apprendre qu’il sera présenté en octobre au Indie Memphis Film Festival.

Pour terminer l’été en beauté, le spectacle déambulatoire multidisciplinaire CHIMÈRES, Opus II, sera présenté le 17 septembre prochain à Saint-Jean-Port-Joli. Du crépuscule jusqu’à la tombée de la nuit, le spectacle se veut un chemin à ciel ouvert vers un autre plan du réel, au cœur du mythe et des éléments afin de faire vivre au public une connexion au récit des anciens, aux créatures de la terre, des airs et des abysses. Au cours du trajet, le parcours intimiste révèlera plusieurs CHIMÈRES incarnées par des artistes établis : Viviane Audet, Steve Normandin, Alexis Roy et Carlem, la compagnie Look-Up Arts aériens, Mississipi Sound System, de même que la dernière création de Chantal Caron interprétée par quatre interprètes en danse contemporaine et la participation de l’École de danse Chantal Caron. Le tout, mis en lumière par Lucie Bazzo. Les places sont limitées puisque le parcours ne compte que quatre départs de 40 personnes. Il faut faire vite! Vous pouvez dès maintenant acheter vos billets en visitant le site Internet de Fleuve Espace danse au www.fleuve-espacedanse.com