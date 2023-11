Football Gaulois : En route vers les séries éliminatoires

L’équipe de football Gaulois de l’ITAQ et du cégep de La Pocatière s’est qualifiée pour les séries éliminatoires. Avec six victoires et deux défaites en saison régulière, les Gaulois se sont hissés à la deuxième position du classement général.

Pour la première fois depuis 2005, les Gaulois accueilleront donc une partie de série éliminatoire à domicile le dimanche 5 novembre à 13 h.

Ils affronteront pour l’occasion les Triades de Lanaudière. La population est invitée dès 11 h pour l’événement d’avant-match au terrain synthétique de l’école polyvalente de La Pocatière.

Rappelons que l’équipe de football Gaulois s’inscrit dans la grande famille des Gaulois qui comprend six autres disciplines : badminton, cheerleading, cross-country, basketball, volleyball et natation.

Source : Cégep de La Pocatière