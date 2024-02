Gregory Charles en concert à L’Islet-sur-Mer

L’artiste québécois de renommée internationale Gregory Charles présentera, le jeudi 9 mai prochain, un concert à l’église Notre-Dame-de-Bonsecours à L’Islet-sur-Mer au profit de la fabrique de l’endroit. L’objectif financier est de 25 000 $.

Il s’agit de la deuxième année consécutive où l’église locale, érigée de 1768 à 1771 et agrandie par la façade en 1830, recevra un artiste de renom. En effet, l’an dernier, le ténor Marc Hervieux y a présenté un concert, ce qui a permis d’aller chercher un montant net de 16 000 $.

Les fidèles catholiques étant désormais moins nombreux que jadis, la fabrique a besoin de procéder à de telles activités afin de garder en bon état ces immeubles historiques.

« Il y a un double objectif pour ce concert, soit un objectif patrimonial, puisque cette collecte de fonds sera utilisée pour la préservation et la restauration de nos immeubles patrimoniaux, et un autre culturel et musical, car ce concert de haut calibre est présenté dans notre magnifique église Notre-Dame-de-Bonsecours, classée monument historique, ce qui contribuera à l’enrichissement culturel des gens de la région et d’ailleurs », a déclaré André Normand, président de la fabrique.

Mathieu Rivest, deuxième président d’honneur

Le maire de la municipalité de L’Islet, Germain Pelletier, ayant été le président d’honneur de la première édition, c’est au tour du député provincial de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, d’accepter ce rôle. Ce dernier s’engage par ailleurs à aller chercher un montant minimal de 5000 $.

« Comme député de Côte-du-Sud, et par mon implication à titre d’adjoint gouvernemental au ministre de la Culture et des Communications, un de mes objectifs est de collaborer à la bonification de certains programmes, dont Mécénat Placements Culture qui permet à la philanthropie culturelle de prendre davantage de place dans le soutien des organismes culturels. De plus, je suis convaincu de l’importance du programme Soutien à l’action bénévole qui permet aux députés de l’Assemblée nationale d’accompagner financièrement différentes organisations de leurs circonscriptions afin d’obtenir un appui concret pour leurs projets », a-t-il expliqué.

Germain Pelletier s’estime quant à lui chanceux que sa municipalité puisse proposer une telle activité de qualité, avec des artistes de cette envergure.

« Tant en mon nom personnel que comme maire de la municipalité de L’Islet, je reconnais la valeur indéniable de nos immeubles patrimoniaux, et j’appuie toute initiative pour les conserver. Concernant l’idée d’inviter des artistes québécois de renommée pour chanter dans cette belle église héritée de nos ancêtres, il faut sans nul doute l’applaudir », a-t-il ajouté.

Le concert de Gregory Charles 1 Voix, 10 Doigts aura donc lieu le jeudi 9 mai prochain à 20 h à l’église Notre-Dame-de-Bonsecours, située au 45, chemin des Pionniers Est à L’Islet. Pour vous procurer des billets, veuillez contacter la fabrique par courriel à concerteglisendb@outlook.com, ou par téléphone au 418 247-5103.