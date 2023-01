Groupe Ouellet devient Innovair Solutions

Le Groupe Ouellet, qui dispose d’une usine à L’Islet, change de nom pour devenir Innovair Solutions.

Pour commencer l’année 2023 et officialiser cette nouvelle orientation, le Groupe a choisi de changer le nom de l’entreprise qui regroupe toutes ses unités d’affaires. Chaque marque anciennement du Groupe Ouellet fait maintenant partie de la grande famille Innovair Solutions.

Orienté vers l’évolution, et fidèle à ses racines, Innovair Solutions croit que ce nom exprime bien sa volonté d’offrir des solutions innovantes de chauffage, de climatisation et de ventilation à ses précieux clients et partenaires d’affaires.

« Toutes nos marques sont là pour rester. Notre intention n’est pas de les consolider, bien au contraire, nous voulons les voir grandir et prospérer. Il n’y aura aucun changement dans les relations contractuelles, légales, etc. », indique l’entreprise par voie de communiqué.

Innovair Solutions a fait le choix de conserver tous les sites et toutes les marques afin de bien desservir chaque marché, chaque client et pour minimiser les perturbations sur ses partenaires et ses employés.

Source : Innovair Solutions