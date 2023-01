Hausse des taxes de près de 5 % à Saint-Pacôme

La Municipalité prévoit un budget courant en 2023 avec des dépenses à la hausse de près de 91 139 $ par rapport à 2022 ainsi qu’un revenu à la hausse de 59 921 $.

Le taux de base est légèrement augmenté de 0,050 22 $ par 100 $ de valeur imposable, passant de 1,074 0 $ à 1,124 3 $ par 100 $ de valeur imposable, ce qui représente une hausse moyenne de 4,68 %. La gestion des matières résiduelles et les frais de collectes par la Régie des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest sont à la hausse, ce qui entraîne une légère augmentation de la taxe s’y rapportant. Les coûts pour la voirie, l’entretien de la chaussée et des routes sont fortement à la hausse, ce qui entraîne une augmentation de la taxe s’y rapportant.

Les frais de déneigement font aussi l’objet d’une hausse notable, ce qui se répercute sur le compte de taxes. La Municipalité embauche de nouveaux employés pour assurer la livraison de meilleurs services et pour soutenir la recherche de financement et de subventions pour les projets. La Municipalité ne retaxera pas pour des éléments de maintenance et d’amélioration du réseau d’aqueduc et d’égouts qui avaient été taxés par le passé et qui n’ont pas été effectués, elle fera plutôt appel à l’excédent non affecté, ce qui limite l’augmentation de la taxe se rapportant à ces postes. Il est à noter que la Municipalité a pris tous les moyens pour contenir les coûts et les dépenses dans tous les postes budgétaires dans un contexte de forte inflation.

Source : Municipalité de Saint-Pacôme