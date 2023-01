Hausse des taxes d’environ 6 % à L’Islet

La Municipalité de L’Islet a récemment déposé son budget 2023, à l’image des autres villes et villages de la province.

On note une augmentation du budget de 9 % et une hausse de la taxe foncière d’environ 6 %. Les taxes de services sont légèrement à la hausse également, entre autres au niveau des égouts et de l’aqueduc. L’administration a tenu en compte l’objectif de maintenir des services municipaux de qualité à l’intérieur d’un taux de taxation compétitif, et de continuer l’investissement dans les infrastructures. Au courant des trois prochaines années, quelques projets sont au menu ; des développements résidentiels, commerciaux et industriels, l’achat d’un camion de collecte des matières résiduelles, la construction d’une usine d’eau potable, l’achat d’un camion autopompe pour le service incendie et le projet de skate park. Ces projets sont inscrits au plan triennal, mais ne seront pas nécessairement réalisés, tout dépendant des budgets et subventions.